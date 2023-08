Ile będzie trwać Gamescom Opening Night Live 2023?

Gracze już z niecierpliwością czekają na dzisiejsze Gamescom Opening Night Live, które otworzy trwające kilka dni wydarzenie w Kolonii. Wiemy, że swoich prezentacji doczeka się masa świetnych produkcji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Geoff Keighley za pośrednictwem Twittera (obecnie X) potwierdził, ile potrwa show.

Planujecie oglądać Gamescom Opening Night Live? Dajcie znać, na co czekacie najbardziej

Jeśli planujecie oglądać Gamescom Opening Night Live zarezerwujcie sobie dwie godziny. Przypomnijmy, że rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane zostało na godzinę 20:00 czasu polskiego. Wszystkich, którzy nie mogą obejrzeć transmisji na żywo, zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie pojawią się wszystkie najważniejsze newsy.



To też dobre miejsce, by wspomnieć o tym, że tegoroczny Gamescom ma być rekordowy pod względem liczy wystawców. Jak podają organizatorzy, w wydarzeniu weźmie udział aż 1220 wystawców z 63 krajów. Targi potrwają do 27 sierpnia.