Gamescom z rekordową ilością wystawców

Pomimo dwóch wielkich nieobecnych, do udziału w tegorocznej edycji gamescom zgłosiło się tak wiele firm, że padł rekord frekwencji.

Wygląda na to, że tegoroczny Gamescom będzie bardzo obfity w wystawców. Co prawda zabraknie na nim kilku największych graczy na rynku, jak choćby Ubisoftu, PlayStation i EA, ale za to swój udział w konwencji handlowej zapowiedziała rekordowa liczba wystawców.

Jak podają organizatorzy, w wydarzeniu weźmie udział aż 1220 wystawców z 63 krajów. Jest to rekordowa liczba, a porównując ją do poprzednich targów, to wzrost o 7%. W związku z tak dużym zainteresowaniem „urosła” również powierzchnia targowa. W tym roku wydarzenie rozegra się na 230 tys. metrów kwadratowych centrum kongresowego Koelnmesse.

Gamescom 2023 z rekordową ilością wystawców

Ciekawe czy wzrost liczby wystawców przełoży się na większą liczbę odwiedzających i czy tegoroczna impreza przebije ubiegłoroczną liczbę 265 tys. odwiedzających, którzy przewinęli się przez targi w ciągu czterech dni ich trwania.