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IBM przekroczyło granicę 1 nanometra. Nowe chipy mają mieścić 100 miliardów tranzystorów

Maciej Petryszyn
2026/07/13 20:30
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Przeciętny płatek śniegu ma średnicę 3 milimetrów. Z kolei ziarnko piasku to już średnica 0,35 milimetrów.

Mało, prawda? Ale to jeszcze nic przy tym, czego dokonało IBM, przekraczając przy tym kolejną granicę.

IBM
IBM

Bariera 1 nm złamana przez IBM

International Business Machines Corporation udało się bowiem stworzyć technologię układów scalonych poniżej 1 nanometra. W praktyce mowa tutaj o architekturze tranzystorów w procesie 0,7 nm, znanym również jako węzeł 7 angstremów. To pierwszy raz w historii, gdy inżynierom udało się zejść do tak małej wartości. Co ciekawe, układ ten na powierzchni wielkości paznokcia mieści niemal 100 miliardów tranzystorów, co stanowi prawie dwukrotność gęstości 2-nanometrowego chipu, który IBM zaprezentowało 5 lat temu. Wyniki techniczne wskazują przy tym, że nowy chip w porównaniu do układów 2 nm ma zaoferować do 50 procent wyższą wydajność lub o 70 procent większą efektywność energetyczną.

Radości nie krył Jay Gambetta, dyrektor IBM Research i IBM Fellow:

Najnowszy przełom IBM w dziedzinie układów scalonych to przełomowy moment w informatyce, przesuwający technologię poza erę nanometrów w kierunku skali atomowej. Dzięki naszej nowej architekturze nanostack nie tylko tworzymy mniejsze tranzystory, ale wymyślamy na nowo sposób budowy chipów, aby zapewnić radykalnie większą moc i efektywność energetyczną. Ta pierwsza w branży innowacja kontynuuje dziedzictwo IBM jako lidera w technologiach nowej generacji i kładzie fundamenty pod kolejną erę komputeryzacji.

GramTV przedstawia:

Jak w ogóle się to udało? Samo IBM wspomina o opracowaniu nowej architektury, którą nazwano nanostack. Firma nazywa ją pierwszym znanym w branży trójwymiarowym projektem opartym na technologii nanowarstw. W ramach tej konstrukcji dochodzi do pionowego ułożenia i kaskadowego rozmieszczenia tranzystorów. Na konferencji VLSI 2026 naukowcy IBM zaprezentowali badania, z których wynika architektura nanostack zapewnia 40-procentowe skalowanie pamięci SRAM. MA to otwierać drogę do tworzenia znacznie wydajniejszych chipów wspierających wysoką przepustowość danych. To dobra informacja dla firm zajmujących się rozwijaniem sztucznej inteligencji.

Źródło:https://newsroom.ibm.com/2026-06-25-ibm-debuts-worlds-first-sub-1-nanometer-chip-technology

Tagi:

Tech
technologia
IBM
Układ
chipy
czipy
International Business Machines Corporation
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112