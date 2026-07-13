IBM przekroczyło granicę 1 nanometra. Nowe chipy mają mieścić 100 miliardów tranzystorów

Mało, prawda? Ale to jeszcze nic przy tym, czego dokonało IBM, przekraczając przy tym kolejną granicę.

Bariera 1 nm złamana przez IBM

International Business Machines Corporation udało się bowiem stworzyć technologię układów scalonych poniżej 1 nanometra. W praktyce mowa tutaj o architekturze tranzystorów w procesie 0,7 nm, znanym również jako węzeł 7 angstremów. To pierwszy raz w historii, gdy inżynierom udało się zejść do tak małej wartości. Co ciekawe, układ ten na powierzchni wielkości paznokcia mieści niemal 100 miliardów tranzystorów, co stanowi prawie dwukrotność gęstości 2-nanometrowego chipu, który IBM zaprezentowało 5 lat temu. Wyniki techniczne wskazują przy tym, że nowy chip w porównaniu do układów 2 nm ma zaoferować do 50 procent wyższą wydajność lub o 70 procent większą efektywność energetyczną.