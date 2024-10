Humble Choice na październik już dostępne

Właśnie została ujawniona oferta Humble Choice na październik i będzie ona zawierać osiem gier z platformy Steam. Jest to kolejny pakiet objęty promocją - osoby posiadające kupon na pół roku kosztujący około 27 złotych za miesiąc mogą odebrać zestaw bez dodatkowych opłat. Pozostali użytkownicy, którzy chcą nabyć zestaw bez posiadania kuponu muszą zapłacić około 43 złote za poniższe gry.

Oferta Humble Choice na październik

W tym miesiącu do oferty trafiło osiem produkcji, lecz zdecydowanie najciekawszą jest souls-like’owe RPG akcji wydane w lipcu zeszłego roku - Remnant 2. Rozgrywka polega na zręcznościowej walce z użyciem broni palnej oraz białej. Jest to produkcja skupiona na trybie multiplayer, lecz twórcy udostępnili również możliwość gry samemu. Tytuł doczekał się również trzech dodatków: The Awakened King, The Forgotten Kingdom oraz The Dark Horizon. Nie znajdziemy ich jednak w pakiecie.