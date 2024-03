House Flipper 2 z wiosenną aktualizacją. Wersja na PS5 i XSX zalicza opóźnienie

Wspomniany patch wprowadza do House Flipper 2 m.in. 240 nowych przedmiotów. Deweloperzy ze studia Frozen District wzbogacili również swoją produkcję o zupełnie nową pracę oraz dom, który będzie można kupić po jej zakończeniu. Nie zabrakło też kilku innych nowości i zmian, a ich pełną listę znajdziecie w komunikacie opublikowanym na Steam .

Na koniec przypomnijmy, że House Flipper 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Frozen District, to zapraszamy Was do lektury: House Flipper 2 - recenzja. Wyremontujemy wasz dom!