Horizon: Zero Dawn Remastered powinien być remakiem? Zobaczyliśmy porównanie grafiki

Jakiś czas temu poznaliśmy listę nowości, jakie mają się pojawić w nowym wydaniu Horizon: Zero Dawn. Na YouTube pojawił się prawie 20-minutowy film, na którym widzimy porównanie grafiki między oryginałem, a nadchodzącym remasterem. Twórca materiału początkowo podchodził dość sceptycznie do produktu, jednak po przetestowaniu jego opinia uległa zmianie.

Horizon: Zero Dawn Remastered na porównaniu z oryginałem

Wspomniany materiał stworzony przez Johna Linnemana z Digital Foundry dotyczący zmian w Horizon: Zero Dawn Remastered cieszy się sporym zainteresowaniem. Autor jest pod wielkim wrażeniem ulepszeń, jakie zostały wprowadzone do gry. Jego zdaniem produkt powinien być wydany jako remake, a na nagraniu pojawiły się porównania do nowych wersji Shadow of the Colossus i Demon’s Souls wykonanych przez Bluepoint.