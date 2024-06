Hori stworzyło nowy kontroler Steam. Niektóre rozwiązania nie spodobają się użytkownikom serwisu Valve

W sieci pojawiła się zaskakująca informacja. Valve ogłosiło, że znany producent, firma Hori, opracował nowy kontrolerem Steam. Czy to jest sprzęt, na który czekali gracze?

Nowy kontroler dla Steam powstał pod szyldem znanego japońskiego producenta urządzeń peryferyjnych do gier wideo, firmy Hori. Marka ta ma na koncie urządzenia dedykowane przeróżnym platformom, a tym razem do jej portfolio dołączy także urządzenie dla Steam. Już pierwsze oceny sugerują, że mimo ciekawej konstrukcji, może nie być tym czego dokładnie oczekują gracze.

Nowy kontroler Steam od Hori. Czy warto mieć go na oku?

Niestety Hori postawiło na rozwiązania znane z jego poprzednich kontrolerów, które Japończycy stworzyli dla PlayStation 4, Nintendo Switch czy też Xboxa 360. To są naprawdę solidne sprzęty, ale wygląda na to, że tym razem nowy kontroler może zawieść oczekiwania graczy, bo nie obsługuje funkcjonalności pożądane przez tę grupę odbiorców. Nie pojawia się tutaj panel dotykowy, ułatwiający granie w produkcje dedykowane PC, wymagające obsługi myszy i klawiatury. Chyba, że zdecydowano się na czujniki dotykowe, zlokalizowane w drążkach analogowych. Byłoby to sprytne rozwiązanie – głownie z punku widzenia Hori, które dzięki temu nie musiałoby inwestować w touchpady.