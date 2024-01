Hogwarts Legacy nie zwalnia tempa. Kolejne miliony graczy zostało czarodziejami

David Zaslav – dyrektor generalny Warner Bros. Discovery – poinformował w rozmowie z Variety, że Hogwarts Legacy sprzedało się w ponad 24 milionach egzemplarzy. Na początku stycznia informowano natomiast, że w 2023 roku najnowsza produkcja studia Avalanche Software osiągnęła sprzedaż na poziomie 22 milionów sztuk . Oznacza to, że w ostatnich tygodniach kolejne 2 miliony graczy ruszyły w podróż do Hogwartu.

Zgodnie z zapowiedziami Hogwarts Legacy otrzyma w tym roku nowe aktualizacje . Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu. Warner Bros. pochwaliło się bowiem nowymi wynikami sprzedaży najnowszej produkcji Avalanche Software. Deweloperzy oraz wydawca mają powody do zadowolenia, ponieważ gra osadzona w uniwersum Harry’ego Pottera wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem.

Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Zawiązuj sojusze, walcz z czarnoksiężnikami i zadecyduj o losie świata magii. To ty decydujesz o swoim dziedzictwie. Zapełnij niezapisane karty swojej historii – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.