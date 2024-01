Hogwarts Legacy otrzyma kolejne aktualizacje. Mamy pierwsze szczegóły

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się informacja o niesamowitych wynikach sprzedaży gry Hogwarts Legacy. Całkowicie zrozumiałe jest więc to, że studio Avalanche Software zamierza to wykorzystać. Jak podaje między innymi serwis Insider Gaming, deweloperzy poinformowali, iż produkcja otrzyma w tym roku nowe aktualizacje oraz funkcje. To jednak nie wszystko.

Rozwój gry Hogwarts Legacy w 2024 roku

Oprócz tego w okresie letnim zawartość Hogwarts Legacy dostępna ekskluzywnie w wersji na konsole PlayStation ma trafić na inne platformy. Chodzi tutaj o misję poboczną, której nie przejdziemy na innych platformach – gracze PlayStation bardzo ją chwalą, więc na pewno jest to miły gest ze strony twórców.