Hogwarts Legacy jednak otrzyma DLC? Twórcy chcą poczekać na wszystkich graczy

Wystarczyły dwa tygodnie, aby Hogwarts Legacy stał się największą grową premierą w historii Warner Bros. Sprzedaż gry przekroczyła już 12 milionów egzemplarzy i nie pomogło żadne bojkoty, czy też akcje pokroju symulatora kupowania Hogwarts Legacy, aby zniechęcić fanów Harry’ego Pottera do sięgnięcia po ten tytuł. Produkcja sprzedała się w większej liczbie sztuk niż Elden Ring i God of War Ragnarok, a Hogwarts Legacy wciąż czeka na premierę na starszych generacjach konsol. To właśnie ze względu na wydanie gry na PlayStation 4 i Xbox One, a także na Nintendo Switch, twórcy z Avalanche Software nie chcą na razie nic wspominać o potencjalnych DLC, których produkcja może się jednak doczekać w przyszłości.