Hogwarts Legacy otrzyma w przyszłości DLC? Deweloperzy odpowiadają na pytanie

Hogwarts Legacy okazało się sporym hitem. Gra zebrała bardzo dobre recenzje, zaliczyła świetny debiut na Steam, a część zainteresowanych miała problem ze znalezieniem swojego egzemplarza na sklepowych półkach. Gracze oraz fani uniwersum Harry’ego Pottera z pewnością entuzjastycznie przyjęliby wiadomość o planowanych dodatkach. Jeden z deweloperów ze studia Avalanche Software nie ma jednak najlepszych wieści w tej sprawie.

Twórcy Hogwarts Legacy nie mają w tym momencie planów dotyczących DLC

Alan Tew – reżyser Hogwarts Legacy – w trakcie ostatniego wywiadu dla redakcji IGN poinformował, że cały zespół Avalanche Software ciężko pracował, by dostarczyć na rynek wspomnianą produkcję. Deweloperzy nie myśleli jednak w tym czasie o ewentualnych DLC, dlatego też obecnie studio „nie ma żadnych planów” związanych z dodatkami.



Fanom Hogwarts Legacy oraz miłośnikom uniwersum Harry’ego Pottera nie pozostaje więc nic innego jak mieć nadzieję, że po udanej premierze twórcy na spokojnie zastanowią się nad wspomnianą kwestią. Niewykluczone, że sukces produkcji zachęci deweloperów ze studia Avalanche Software do przygotowania w przyszłości dodatkowej zawartości.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a pod koniec lipca trafia również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.