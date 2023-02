Hogwarts Legacy z fenomenalną sprzedażą. Warner Bros. Games dzieli się wynikami

Zgodnie z przekazanymi informacjami, w zaledwie dwa tygodnie od premiery sprzedaż Hogwarts Legacy przekroczyła 12 milionów egzemplarzy. Warner Bros. Games zarobiło natomiast na produkcji Avalanche Software już 850 milionów dolarów . Możemy być jednak pewni, że nowa gra w uniwersum Harry’ego Pottera nie powiedziała ostatniego słowa. W nadchodzących tygodniach kolejni gracze zdecydują się ruszyć do Hogwartu, zwłaszcza że grę czeka jeszcze debiuty na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch

Jesteśmy bardzo podekscytowani i dumni reakcją odbiorem Hogwarts Legacy zarówno ze strony początkujących graczy, jak i recenzentów z całego świata. Zespół Avalanche Software dostarczył niesamowitą, wysokiej jakości produkcję osadzoną w uniwersum Wizarding World, która naprawdę spełnia fantazje fanów o życiu w Hogwarcie – przekazał w komunikacie prasowym David Haddad, prezes Warner Bros. Games.

Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a pod koniec lipca trafia również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.

