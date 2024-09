Hitowy serial ocenzurowany przez Netflixa. Odcinek został całkowicie usunięty przez jedną scenę

Kuriozum w najczystszej postaci i to w cieniu niedawno zapowiedzianych podwyżek cen.

Netflix znów cenzuruje i uniemożliwia widzom zapoznanie się w całości z popularnym serialem. Mowa o Mad Men, czyli produkcji stacji AMC, który był emitowany w telewizji w latach 2007-2015. Serial niedawno trafił na Netflixa, ale nie w całości. Okazało się, że platforma podjęła decyzję o całkowitym usunięciu jednego z odcinków, wyłącznie na podstawie pojedynczej sceny. Fani serialu są zdenerwowani tą decyzją.

Mad Men ocenzurowany na Netflixie

Mowa o trzecim odcinku trzeciego sezonu, w którym pracownicy agencji reklamowej Sterling Cooper są gośćmi na przyjęciu inspirowanym Kentucky Derby, popularnej gonitwie organizowanej w drugiej połowie XIX wieku. Na imprezie Roger Sterling, grany przez Johna Slattery’ego, wykonuje rasistowską piosenkę z pomalowaną na czarno twarzą (tzw. blackfacem). Chociaż jest to oczywista parodia tamtych czasów (akcja serialu rozgrywa się w latach 60. ubiegłego wieku), na co negatywnie reagują nawet bohaterowie, to Netflix bez żadnych informacji postanowił usunąć cały godzinny odcinek serialu.