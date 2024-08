Helldivers 2 z największą aktualizacją w historii. Escalation of Freedom już dostępne

Escalation of Freedom już dostępne dla graczy Helldivers 2

Pojawiły się świetne wieści dla wszystkich graczy Helldivers 2. Escalation of Freedom (Eskalacja Wolności) trafiło już do gry, zapewniając zainteresowanym sporo nowości i zmian, które przygotowane zostały przez deweloperów z Arrowhead Game Studios. Miłośnicy produkcji mogą liczyć między innymi na nowy, dziesiąty poziom trudności – Super Helldive. Jak przekazywało Arrowhead, „Super Helldive to najtrudniejszy i najbardziej bezlitosny poziom trudności w historii i mamy nadzieję, że zapewni on graczom intensywność, której szukają na polu bitwy”.

W grze nie zabrakło również nowych typów wrogów, w tym znanego z pierwszej części „The Impaler”, a także „Spore Charger” czy „Terminid Alpha Commander”. Ponadto Helldivers 2 urozmaiciły nowe cele, większe i silnie ufortyfikowane placówki wroga, a także gęste i spowite mgłą bagna na nowej planecie. Deweloperzy zadbali również o wprowadzenie szeregu poprawek oraz zmian w balansie rozgrywki. Szczegółowe informacje związane z aktualizacją dostępne są w tym miejscu.