Helldivers 2 – dzisiaj premiera kooperacyjnej strzelanki na PC i PS5

Akcja gry Helldivers 2 rozgrywa się sto lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony serii. Super Ziemia odniosła zwycięstwo nad śmiercionośnymi wrogami. Jednak ludzkość musiała coś popsuć i ktoś wpadł na pomysł hodowli terminidów, gdyż pozyskiwana z nich substancja umożliwiała bezproblemowe podróże po całej galaktyce. Chciwość szybko się zemściła. Paskudne stwory wydostają się z hodowli i wszystko zaczyna się od nowa.

Wyjątkową cechą fabuły gry Helldivers 2 jest to, że na jej rozwój wpływa społeczność graczy. Planowanie tego jest ogromnym wyzwaniem – przygotowujemy to, co według nas może się wydarzyć, ale ostatecznie nie mamy wpływu na to, co robią gracze. – powiedział Stephen Flowers, jeden z twórców gry.