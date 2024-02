Nowy gameplay z nadchodzącego Helldivers 2. Szykuje się solidna strzelanka?

Już za kilka dni na rynku zadebiutuje gra Helldivers 2. Z tej okazji przedstawiciele zespołu Arrowhead Game Studios wspólnie z Sony po raz kolejny udostępnili nowy gameplay z wersji tytułu przeznaczonej na konsolę PlayStation 5. Tym razem mamy do czynienia z nieco dłuższym, bo trwającym prawie czternaście minut materiałem, który pozwala przyjrzeć się nie tylko głównej atrakcji, czyli systemowi walki, ale również lokacjom, które wyglądają naprawdę nieźle.

Helldivers 2 na kolejnym gameplayu z PS5

Helldivers 2 to pełna akcji strzelanka, która jest bezpośrednią kontynuacją ciepło przyjętego Helldivers z 2015 roku. Mamy tutaj do czynienia z nastawioną na kooperację produkcją, w której głównym zadaniem gracza jest obrona planety Superziemi przed obcymi cywilizacjami. W tym celu jesteśmy wysyłani na różnego rodzaju misje, gdzie musimy wypełniać konkretne cele, jak chociażby wyeliminowanie ogromnego mutanta. Przed wyruszeniem na misję będziemy mogli jednak zaplanować, jakie dokładnie uzbrojenie zabierzemy ze sobą, co może okazać się kluczem do sukcesu w przypadku grania ze znajomymi.