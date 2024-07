Nowy Hellboy na pierwszym zwiastunie. Będzie wielkie rozczarowanie dla fanów?

Ponad minutowy materiał prezentuje film w akcji i chyba nie tego fani Hellboya mogli się spodziewać. Produkcja wygląda tanio i mało efektownie, jakby był to projekt przeznaczony do wydania od razu na VOD i nośniki fizyczne, a nie produkcja kinowa. Nieźle za to wygląda Jack Kesy jako młodsza wersja Hellboya, co powinno przypaść do gustu części fanów komiksów Mignoliego. Pierwszy zwiastun Hellboy: The Crooked Man obejrzycie poniżej.

Hellboy: The Crooked Man to ekranizacja komiksu zatytułowanego Hellboy: Lichwiarz z 2008 roku stworzonego przez Mike’a Mignolę. Historia opowie o tytułowym bohaterze, który wraz z początkującym agentem BPRD, utknął w wiejskich Appalachach w latach 50. Razem odkrywają małą społeczność, która nawiedzana jest przez czarownice. Dowodzi nimi demon Garbus, który ma niepokojące powiązania z przeszłością Hellboya.