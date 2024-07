Hellboy: The Crooked Man w nowym zwiastunie. To będzie prawdziwy horror

Do sieci trafił kolejny zwiastun nowego Hellboya, który podkreśla, że tym razem otrzymamy pełnoprawny horror. Materiał tylko dla dorosłych widzów.

Millennium Media udostępniło nowy zwiastun Hellboy: The Crooked Man, czyli nowej ekranizacji komiksów Mike’a Mignola. Pierwszy trailer nie zachwycił widzów i wielu fanów tej popularnej postaci z obawą wyczekuje premiery filmu. Najnowszy materiał jest zdecydowanie lepszy i pokazuje, dlaczego nowy Hellboy otrzymał kategorię wiekową tylko dla dorosłych widzów. Twórcy nie kłamali i otrzymamy pełnoprawny horror z opętaniami, zombie i innymi upiorami. Nadal film wygląda niskobudżetowo i mało atrakcyjnie, ale jest nadzieja, że nie będzie to aż tak słaba ekranizacja, jak film z 2019 roku, w którym w głównej roli zagrał David Harbour. Nowy zwiastun Hellboy: The Crooked Man zobaczycie poniżej.