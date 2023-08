HBO wyśmieje superbohaterskie uniwersa Marvela i DC. Znany reżyser stworzy The Franchise

Jeżeli męczą Was kolejne filmy i seriale od Marvela i DC, to HBO wychodzi z propozycją właśnie dla Was. Firma zamówiła pełny sezon serialu The Franchise, który będzie komedią wyśmiewającą absurdy współczesnych filmów superbohaterskich. Produkcja przedstawi kulisy powstawania fikcyjnego filmu o postaciach z nadludzkimi mocami, jednocześnie przedstawiając, z jakimi trudnościami kreatywnymi i finansowymi mierzą się twórcy takich tytułów.

The Franchise – nowy serial HBO wyśmieje absurdy kina superbohaterskiego