Harry Potter: Quidditch Champions na fragmentach rozgrywki. Ruszyła przedsprzedaż

Ujawniono cenę nowej gry skierowanej do miłośników uniwersum Harry’ego Pottera.

Na początku czerwca ujawniono dokładną datę premiery Harry Potter: Quidditch Champions . Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja skierowana do miłośników przygód młodego czarodzieja zadebiutuje na rynku za nieco ponad miesiąc. Nic więc dziwnego, że Warner Bros. Games i deweloperzy z Unbroken Studios postanowili przypomnieć graczom o wspomnianym tytule. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer, ale to nie koniec wartych uwagi informacji na temat Harry Potter: Quidditch Champions.

Na ten moment cena Harry Potter: Quidditch Champions na PlayStation 4 i PlayStation 5 jest nieznana. Nadchodząca produkcja Unbroken Studios będzie bowiem częścią wrześniowej oferty PlayStation Plus Essential. Zgodnie z zapowiedziami abonenci Sony będą mogli do 30 września dodać wspomniany tytuł do swojej biblioteki.

Na koniec warto przypomnieć, że Harry Potter: Quidditch Champions zadebiutuje już 3 września 2024 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wersja na Nintendo Switch została opóźniona i ma ukazać się w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun.