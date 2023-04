Hans Zimmer zakończył prace nad muzyką do drugiej części Diuny

Hans Zimmer zakończył pracę nad ścieżką dźwiękową do drugiej części Diuny. Słynny kompozytor otrzymał Oscara za muzykę do pierwszej części filmu Denisa Villeneuve'a. Prace nad muzyką rozpoczęły się w czerwcu zeszłego roku, a ich finał ogłoszono cztery miesiące po zakończeniu zdjęć do filmu.