Halloween dociera do No Man’s Sky. Przeklęta ekspedycja osłabia granice rzeczywistości

Gracze zawędrują do mroczniejszej strony wszechświata No Man’s Sky.

Jakiś czas temu do No Man’s Sky trafiła możliwość wędkowania. Opcja ta była częścią aktualizacji Worlds. Hello Games nie zamierza jednak zwalniać tempa. Z okazji nadchodzącego Halloween, do gry trafiła bowiem Przeklęta ekspedycja.

Przeklęta ekspedycja w No Man’s Sky

Ostatnia aktualizacja No Man’s Sky pozwoliła nieco odetchnąć nad zbiornikami wodnymi z wędką. Tym razem jednak deweloperzy zapraszają graczy do mroczniejszej strony wszechświata. W ramach 16., Przeklętej ekspedycji, gracze zawalczą o zachowanie kontaktu z rzeczywistością, a także będą musieli poradzić sobie z wizjami i głosami z innego wymiaru. To jednak nie koniec wyzwań.