Half-Life 2 z rekordem popularności z okazji dwudziestej rocznicy. Gra jest dostępna za darmo

W ostatnich dniach Half-Life 2 cieszy się sporą popularnością wśród graczy na Steamie. Gra obchodziła dwudziestą rocznicę premiery - z tej okazji pojawiła się aktualizacja wprowadzająca wiele nowości, a gracze mogą przypisać tytuł do konta za darmo do 18 listopada do godziny 19:00.

Half-Life 2 - fani wciąż zainteresowani produkcją

Według danych ze strony Steamdb na platformie Valve Half-Life 2 zyskał w ostatnich dniach sporą popularność. Rozpoczęło się to w momencie udostępnienia produkcji za darmo, a w szczytowym momencie tytuł zebrał na serwerach ponad 64 tysiące graczy. Ta liczba oczywiście spadła w krótkim czasie, lecz sporo osób zostało przy grze na kilka dni - ponad 26 tysięcy to wciąż bardzo imponująca liczba.