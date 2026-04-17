Gwiezdne wojny tego potrzebowały. Nowa produkcja podbiła Disneya+ i zaliczyła świetną oglądalność

Radosław Krajewski
2026/04/17 16:00
Nowy serial z uniwersum Star Wars już stał się hitem.

Nowa produkcja osadzona w uniwersum Gwiezdnych wojen błyskawicznie zdobyła serca widzów. Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia okazało się ogromnym sukcesem platformy Disney+, osiągając 4,1 miliona wyświetleń w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. Serial utrzymuje się na pozycji najchętniej oglądanej produkcji w serwisie i nie opuszcza czołówki zestawienia od momentu debiutu.

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia
Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia podbił Disney+. Wysoka oglądalność nowego serialu ze Star Wars

Sukces pod względem oglądalności idzie w parze z entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków. Produkcja może pochwalić się wynikiem 100% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Recenzenci zwracają uwagę na wyjątkową dynamikę, intensywną narrację oraz dopracowaną animację, która wyróżnia się na tle wcześniejszych projektów z tego świata.

Za projekt odpowiada Dave Filoni, który stworzył serial jeszcze przed objęciem stanowiska współszefa Lucasfilm. Twórca powrócił tym samym do swoich korzeni związanych z animacją, po wcześniejszej pracy przy aktorskich projektach takich jak The Mandalorian czy Ahsoka. Filoni nie kryje dumy z efektów pracy zespołu.

„estem niezwykle dumny z naszego zespołu, który nieustannie stawia sobie nowe wyzwania i podnosi poziom naszych animowanych produkcji. Wykonali fantastyczną pracę, dostarczając coś świeżego i ekscytującego, a my wszyscy cieszymy się, że widzowie tak dobrze się przy tym bawią.

Serial ponownie wprowadza Sama Witwera w roli głosowej Maula, którego aktor dubbingował już wcześniej w takich produkcjach jak Wojny klonów oraz Rebelianci. Tym razem historia skupia się na brutalnej drodze zemsty bohatera, który poluje na dawnych sojuszników z przestępczego syndykatu, a jego prawdziwym celem pozostaje były mistrz, Darth Sidious.

Nowością jest także postać uczennicy Maula, byłej Jedi Devon Izary, która przyciąga uwagę fanów i budzi skojarzenia z legendarną Darth Talon. Twórcy określają serial jako przygodową opowieść utrzymaną w pulpowym klimacie, z animacją inspirowaną wcześniejszymi seriami, lecz wzbogaconą o nowe środki wyrazu, oddające perspektywę głównego bohatera.

Pierwsze cztery odcinki są już dostępne na Disney+, a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień w poniedziałki. Finał sezonu zaplanowano na 4 maja, czyli w dniu święta Star Wars. Co istotne, produkcja doczeka się kontynuacji, gdyż drugi sezon został już oficjalnie zamówiony.

Źródło:https://www.cbr.com/star-wars-maul-shadow-lord-no-1-disney-plus-4-million-views/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

