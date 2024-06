Gwiazdor Gry o tron jako przerażająca bestia w nowym horrorze The Beast Within

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun horroru The Beast Within, w którym w tytułową bestię wcieli się Kit Harington, doskonale znany z roli w serialu Gra o tron.

Już niedługo do kin zawita film, w którym główną rolę zagra, doskonale znany wielbicielom Gry o tron, Kit Harington. I z pewnością jest to zaskakujące wcielenie tego aktora, ponieważ przemieni się on w krwiożerczego wilkołaka. Kit Harington jako wilkołak w horrorze The Beast Within Kit Harington bez wątpienia zbudował swoją popularność dzięki uwielbianemu serialowi Gra o tron, gdzie z wielkim powodzeniem wcielił się w Jona Snowa, jedną z najważniejszych postaci tej opowieści. I wszystko wskazywało, że przed aktorem stoi otworem wielka kariera w kolejnych superprodukcjach. Tymczasem okazało się, że Harington raczej unika hollywoodzkiego blasku i superprodukcji. Jak do tej pory, jedynym wyjątkiem od zasady był udział w Eternalsach od Marvela.

Także opisywany tutaj horror, The Beast Within nie należy do wysokobudżetowych filmów, a rola wilkołaka będzie z pewnością zaskoczeniem dla fanów aktora. Niemniej jednak zaprezentowany zwiastun pokazuje, że film będzie solidnie straszył. Centralną postacią opowieści jest mężczyzna, który wraz z rodziną mieszka na prawdziwym odludziu. Po pewnym czasie na jaw wyjdzie powód tej izolacji, a odkryje go córka Willow, która pewnej nocy zacznie śledzić swoich rodziców udających się w leśną głuszą. Dziewczynka zobaczy tam przemianę ojca w krwiożerczą bestię. Poza Haringtonem na ekranie pojawią się także: Ashleigh Cummings, James Cosmo, Caoilinn Springall, Miriam Arabella Maslin i Adam Basil.

Za reżyserię odpowiada Alexander J. Farrell, którego nazwiska próżno wypatrywać w czołówkach wcześniejszych filmów ponieważ ten filmowiec debiutuje w produkcji fabularnej. Wcześniej zajmował się zupełnie innymi projektami. Premierę kinową The Beast Within zaplanowano na 26 lipca. Zwiastun horroru The Beast Within

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.