Gwiazda X-Men wbija szpilkę Marvelowi. Jej zdaniem Avengers: Doomsday popełniło poważny błąd

Famke Janssen nie ukrywa rozczarowania. Aktorka, która przez lata wcielała się w Jean Grey, uważa, że twórcy Avengers: Doomsday niesłusznie pominęli jedną z najważniejszych postaci filmowych X-Menów.

Lista powracających gwiazd w Avengers: Doomsday już teraz robi ogromne wrażenie. Marvel potwierdził udział wielu aktorów znanych z filmowej serii X-Men, jednak zabrakło na niej jednego bardzo ważnego nazwiska. Gwiazda X-Men nie wróci w Avengers: Doomsday. I jest z tego powodu rozczarowana Mowa o Famke Janssen, która przez lata wcielała się w Jean Grey, jedną z najpotężniejszych mutantek w całym uniwersum Marvela. Aktorka nie kryje, że jej nieobecność w nadchodzącym widowisku jest dla niej zaskoczeniem. Podczas konwentu Spacecon 2026 Janssen została zapytana o możliwość powrotu do roli. Odpowiedź była krótka, ale wymowna.

Myślę, że popełnili błąd. Ale kim ja jestem, żeby to oceniać? – stwierdziła aktorka z uśmiechem. Choć wypowiedź miała żartobliwy charakter, trudno nie odnieść wrażenia, że Janssen rzeczywiście liczyła na telefon od Marvel Studios. Tym bardziej że w Avengers: Doomsday zobaczymy wielu jej dawnych ekranowych partnerów. Do swoich ról mają powrócić między innymi Patrick Stewart jako Profesor X, Ian McKellen jako Magneto, James Marsden jako Cyclops, Kelsey Grammer jako Beast, Alan Cumming jako Nightcrawler oraz Rebecca Romijn jako Mystique.

GramTV przedstawia:

Nieobecność Jean Grey wydaje się więc szczególnie zaskakująca. Bohaterka była przecież jedną z kluczowych postaci pierwszej filmowej sagi X-Menów. Janssen zadebiutowała w tej roli w 2000 roku, a później powróciła w filmach X-Men 2, X-Men: Ostatni bastion, Wolverine oraz Przeszłość, która nadejdzie. Co ciekawe, sama aktorka przyznała już wcześniej, że temat powrotu Jean Grey nieustannie wraca podczas wywiadów. Fani od lat zastanawiają się, czy Marvel zdecyduje się ponownie sięgnąć po tę postać w ramach MCU. Trudno się temu dziwić. Jean Grey, a zwłaszcza jej alter ego Phoenix, należy do najważniejszych i najpotężniejszych postaci w historii mutantów. Właśnie dlatego część fanów podziela opinię Janssen i uważa, że skoro Marvel zdecydował się na tak szeroki powrót aktorów z filmów Foxa, pominięcie Jean Grey rzeczywiście może być jedną z bardziej zaskakujących decyzji związanych z Avengers: Doomsday. Zagadzacie się z tą opinią? Dajcie znać w komentarzu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









