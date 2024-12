Gwiazda Wicked zostanie nowym Batmanem? James Gunn polubił sugestywny wpis

Od prawie dwóch tygodniach na ekranach amerykańskich kin króluje Wicked. Produkcja podczas pięciodniowego weekendu przypadającego na Święto Dziękczynienia wraz z Vaianą 2 i Gladiatorem 2 ustanowiła rekord świątecznego okresu, przynosząc ponad 422 miliony dolarów przychodu z rynku domowego. Nic więc dziwnego, że aktorzy Wicked znaleźli się na świeczniku i fani zastanawiają się, jakie role otrzymają w najbliższym czasie. Oliwy do ognia postanowił dolać James Gunn, który polubił wpis w serwisie X, który twierdzi, że Jonathan Bailey powinien zagrać nowego Batmana w filmie The Brave and the Bold.

Jonathan Bailey zostanie nowym Batmanem?

O nowej produkcji z Mrocznym Rycerzem i Robinem wciąż wiemy niewiele. Reżyserem projektu jest Andy Muschietti, twórca dwóch części horroru To oraz ubiegłorocznego Flasha. Produkcja prawdopodobnie pojawi się w kinach dopiero w 2026 lub 2027 roku, więc twórcy nie muszą śpieszyć się z realizacją tego filmu. Mimo to już teraz rozpoczęła się giełda nazwisk dotyczących potencjalnej gwiazdy, która wcieli się w Bruce’a Wayne’a.