Gwiazda She-Hulk kpi z „toksycznych fanów”. Wyjaśnia sprawę usunięcia jej z Deadpool & Wolverine

Już wkrótce Deadpool & Wolverine powinien zadebiutować na platformie Disney+. Obok W głowie się nie mieści 2 to największy tegoroczny kinowy hit. Nic więc dziwnego, że film nadal wzbudza wiele emocji, a teraz oliwę do ognia postanowiła dolać Tatiana Maslany, czyli aktorka wcielająca się w Jennifer Walters w serialu Mecenas She-Hulk. Produkcja została bardzo słabo przyjęta przez większość widzów, a wyśmiewanie uniwersum Marvela jako M-SHE-U nabrało na sile. Niektórzy scooperzy informowali, że aktorka miała powrócić do swojej roli w Deadpool & Wolverine, ale ostatecznie do tego nie doszło. Już po premierze filmu pojawiły się fałszywe informacje, że Maslany była zła na Marvela, że wycięto jej sceny. Teraz sama aktorka odniosła się do tych wszystkich kontrowersji.

Deadpool & Wolverine – Tatiana Maslany śmieje się z hejterów

Odtwórczyni She-Hulk postanowiła zrobić to jednak w swoim stylu, przy okazji wyśmiewając „toksycznych fanów”, którzy wszędzie widzą zagrożenia ze strony „kultury woke”. Maslany zakpiła więc z osób, które uwierzyły w te brednie o jej konflikcie z Disneyem i Marvelem.