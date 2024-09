Deadpool & Wolverine z datą debiutu na streamingu. Kiedy premiera na Disney+?

The Direct wyliczył, że film pojawi się na platformie już 23 października lub w czwartek 24 października, wraz z premiera siódmego odcinka serialu To zawsze Agatha. Pasowałoby to do schematu pojawienia się poprzednich filmów Marvela na Disney+, co miało miejsce po około 90 dniach od kinowej premiery każdej z produkcji. Jeżeli ta data okaże się prawdziwa, platforma już wkrótce powinna oficjalnie ją ogłosić w swoich mediach społecznościowych.

Reżyserem filmu jest Shawn Levy, twórca Nocy w muzeum, Free Guy i Projekt Adam. W obsadzie znaleźli się: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Brianna Hildebrand, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Jennifer Garner, Shioli Kutsuna, Rob Delaney i Stefan Kapicic.