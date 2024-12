Gwiazda Jamesa Bonda nie chce żeńskiej wersji Agenta 007. „To jak Mary Poppins grana przez mężczyznę”

Wciąż nie poznaliśmy nazwiska nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda. Niedawno Daniel Craig w dosadny sposób przyznał, co sądzi o castingu do nowego Agenta 007. Teraz do sprawy dołączyła Gemma Arterton, która grała dziewczynę Bonda w filmie Quantum of Solance. o imieniu Strawberry Fields. W najnowszym wywiadzie dla The Times aktorka stwierdziła, że kolejnego Bonda powinien zagrać mężczyzna i twórcy serii nie powinni zmieniać płci tak ikonicznej postaci.

Gemma Arterton nie chce kobiecego Jamesa Bonda

Arterton przyznała, że taka zmiana byłaby sprzeczna z tradycją serii i niepotrzebnie rozzłościłaby fanów. Jej zdaniem trzeba uszanować tradycję i kontynuować to, co zostało przez lata wypracowane.