Gwiazda Czarnej Pantery chce zagrać nowego Batmana. Aktor zamierza przełamać stereotypy

Nowe uniwersum DC zostanie rozwarstwione na główną serię, w której toczyć się będą najważniejsze wydarzenia, a także Elseworld, do którego należą m.in. Batman z Robertem Pattinsonem, czy dwie części Jokera. Z tego względu James Gunn będzie musiał znaleźć kolejnego odtwórcę roli Mrocznego Rycerza, który zagra w Batman: The Brave and the Bold. Niedawno rolą zainteresowany był Alan Ritchson, gwiazda serialu Reacher od Amazonu, ale teraz przybył mu nowy, zaskakujący konkurent.

Winston Duke chce zagrać Mrocznego Rycerza w Batman: The Brave and the Bold

W najnowszym wywiadzie Winston Duke również zgłosił się do roli Batmana. Aktor najbardziej znany jest z odgrywania Man-Ape’a z Czarnej Pantery i Avengersów. Wystąpił również w horrorze To my, a teraz możemy oglądać go na ekranie w filmie Kaskader, gdzie pojawił się u boku Ryana Goslinga i Emily Blunt. Duke przyznał, że chce przełamać stereotypy dotyczące tego, jak dana postać ma wyglądać, dlatego chętnie wcieliłby się w nowego Mrocznego Rycerza.