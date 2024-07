Gundam: Requiem for Vengeance – poznaliśmy datę premiery nowego serialu Netflixa. Jest kolejny efektowny zwiastun

Streamer pokazał kolejny efektowny oficjalny zwiastun animowanego serialu science-fiction Gundam: Requiem for Vengeance. Jest to kolejna seria Gundam związana z Mobile Suit Gundam. Akcja Requiem for Vengeance będzie rozgrywać się na froncie europejskim podczas wojny jednorocznej, konfliktu przedstawionego również w pierwszym serialu Mobile Suit Gundam. Następna seria porusza takie tematy, jak konflikt i miłość widoczne w poprzednich tytułach Gundam, a także ludzki dramat przedstawiony poprzez starcie pilotów obsługujących humanoidalną broń zwaną mobilnymi kombinezonami. W roku 0079 Księstwo Zeonu buntuje się przeciwko Federacji Ziemi, wywołując wojnę. Po 11 miesiącach Federacja zajmuje bazę Zeon w Europie Wschodniej, podczas gdy mieszany batalion rusza, by ją odzyskać.

Gundam: Requiem for Vengeance – jest oficjalna data premiery i nowy zwiastun

Gundam: Requiem for Vengeance wyreżyserował Erasmus Brosdau, który wcześniej był także reżyserem serii Origin Zero. Scenariusz napisał Gavin Hignight. Za produkcję odpowiada Ken Iyadomi, a postaci zaprojektowali Manuel Augusto Dischingera Moury i Kimitoshi Yamane. Autorem animacji i reżyserem dźwięku jest Hiroaki Yura. Za produkcję odpowiada Bandai Namco Filmworks Inc