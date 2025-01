GTA 6 zastopuje rynek gier? Produkcja Rockstara w znaczący sposób wpłynie na inne tytuły

Analityk przypomniał sytuację z 2015 roku, kiedy to Fallout 4 pojawił się na rynku, a niedługo później ekskluzywnie na PC i konsolach Xbox zadebiutowało Rise of the Tomb Raider. Fischer uważa, że sukces gry Bethesdy miał wpływ na inne produkcje z segmentu AAA i odbiło się to właśnie na sprzedaży nowych przygód Lary Croft. Jego zdaniem GTA 6 wywoła podobne poruszenie i znacząco wpłynie na zainteresowanie innymi tytułami, które będą pojawiać się na rynku na krótko przed, jak i długo po premierze gry Rockstara.