Troy Baker obalił jedną z teorii na temat głównego bohatera GTA 6

Od publikacji pierwszego zwiastuna GTA 6 minęły już ponad cztery miesiące. W materiale mieliśmy okazję zobaczyć dwójkę głównych bohaterów – Lucię oraz Jasona. W trailerze druga z wymienionych postaci wypowiada zaledwie jedno słowo. Fanom serii Grand Theft Auto nie przeszkodziło to w snuciu teorii na temat tego, kto użycza głosu wspomnianemu protagoniście. Okazuje się jednak, że przypuszczenia wielu graczy były błędne.

Jason z GTA 6 przemawia głosem Troya Bakera? Aktor reaguje na snute przez fanów teorie

Niektórzy fani Grand Theft Auto byli przekonani, że w pierwszym zwiastunie GTA 6 Jason przemawia głosem Troya Bakera, który znany jest m.in. z roli Joela w serii The Last of Us. Amerykański aktor udzielił niedawno wywiadu kanałowi The Movie Dweeb na YouTube, gdzie został zapytany o wspomnianą wyżej teorię. Odpowiedź Bakera rozwiała wszelkie wątpliwości.