GTA 6 w nowym teledysku Travisa Scotta. Przypadek, czy celowa akcja?

Obecność GTA 6 w teledysku Travisa Scotta to przypadek, czy zapowiedź współpracy z Rockstar?

Travis Scott może być jednym z artystów obecnych w nadchodzącym GTA 6, a przynajmniej tak sądzą fani po obejrzeniu najnowszego teledysku rapera. W klipie do utworu „2000 EXCURSION”, który ukazał się 8 lipca wraz z kolektywem JackBoys, widzowie wypatrzyli intrygujący szczegół.

„To subtelne, ale w świecie Grand Theft Auto nic nie przechodzi niezauważone” - komentują fani w mediach społecznościowych, podsycając spekulacje, że Travis Scott lub jego wytwórnia Cactus Jack mogą mieć własną stację radiową w grze.

To nie pierwszy raz, gdy artyści z pierwszej ligi są łączeni z nową odsłoną GTA. Niedawno Jermaine Dupri zdradził, że Drake ma mieć własną stację w grze, na której będzie prezentować niepublikowaną dotąd muzykę. Jeśli dodamy do tego wcześniejsze pogłoski o DJ-u Khaledzie i Dannym Brownie, którzy również chcą wrócić do gry, szykuje się najbardziej gwiazdorska ścieżka dźwiękowa w historii GTA.

Niektórzy artyści już potwierdzili swój udział. ScHoolboy Q ogłosił, że jego muzyka znajdzie się w grze. Również T-Pain zasugerował, że w jakiś sposób będzie związany z GTA 6.