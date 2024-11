GTA 6 na dobrej drodze, by trafić na rynek zgodnie z planem. Take-Two potwierdza termin premiery

Jak wspomnieliśmy powyżej, istnieje szansa, że premiera zostanie opóźniona, jednak obecnie wydaje się, że produkcja przebiega zgodnie z harmonogramem. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony Rockstar Games i Take-Two.

Ponadto dowiedzieliśmy się oczywiście, jak wyglądają wyniki finansowe Take-Two. Firma odnotowała wzrost przychodu netto o 2% do 1,47 mld dolarów i stratę netto na poziomie 366 milionów dolarów. Dodatkowo w raporcie pojawiła się wzmianka o sprzedaży GTA 5 i serii Red Dead Redemption. Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych tytułów, mowa o rezultacie 205 milionów sprzedanych kopii. Cykl RDR sprzedał się natomiast w liczbie 92 milionów egzemplarzy, z czego 67 milionów to wynik drugiej odsłony.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Grand Theft Auto 6 zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. W grze pokierujemy dwoma grywalnymi postaciami – Lucią i Jasonem, a produkcja przeniesie nas do Vice City. Warto przy okazji dodać, że Troy Baker obalił jakiś czas temu teorię, według której to właśnie on przemawia głosem Jasona w nadchodzącej grze Rockstar Games.