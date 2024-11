Gry z serii NASCAR znikną ze sklepów. Macie czas do końca roku

NASCAR to może nie jest najpopularniejsza seria wyścigowa w naszym kraju, ale dla każdego fana lub osób, które chciały zawsze spróbować tego typu zabawy, mamy ważną informację. Gry z tej serii kupicie wyłącznie do końca roku, ale za to w bardzo dobrych cenach.

Motorsport Games

Gry NASCAR znikną z cyfrowej sprzedaży

Motorsport Games poinformowało na serwisie X, że z dniem 31 grudnia 2024 roku, wszystkie gry NASCAR wraz z wypuszczonymi do nich DLC, znikną ze sprzedaży (na wszystkich platformach). Będą to produkcje z serii NASCAR Rivals, NASCAR Heat oraz NASCAR Ignition. Twórcy zapewniają jednak, że jeśli do tego czasu kupicie wyżej wymienione gry, nadal pozostaną one w waszej bibliotece i będziecie mogli w nie grać dowoli.

