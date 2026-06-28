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Gry single-player co roku. Sony zdradza plan dla PlayStation Studios

Maciej Petryszyn
2026/06/28 12:30
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Od wielu tygodni trwają rozważania na temat filozofii, jaką zamierza obrać Sony. Gdy single czy multiplayer? Wydania na PC czy tylko na PlayStation 5?

Nieco światła w niektórych kwestiach rzuca nowy raport finansowy Japończyków. Co z niego wynika?

PlayStation Studios
PlayStation Studios

Gry single-player każdego roku – w to celuje Sony

Wiemy już, że mimo wcześniejszych kosztownych porażek Sony nie rezygnuje bynajmniej z rynku gier-usług. Co więcej, prezes japońskiego giganta przyznał nawet, że firma chce ożywiać rynek poprzez gry-usługi. Co zatem z produkcjami dla jednego gracza? Jeżeli wierzyć słowom, które padają w raporcie finansowym, producent PlayStation 5 również w tym aspekcie zamierza pozostać wydawniczo płodny. Założeniem jest bowiem wydawanie tego typu tytułów first party, a więc tworzonych przez studia wewnętrzne, będące częścią, PlayStation Studios, każdego roku. Brzmi ambitnie, ale wydaje się, że Sony już podąża tą ścieżką.

W rzeczonym raporcie możemy m.in. wyczytać:

W odniesieniu do oprogramowania growego first-party od Sony, firma dąży do stworzenia stabilnej bazy przychodów poprzez regularne, coroczne wydawanie gier jednoosobowych, które tradycyjnie stanowiły jej główną siłę, przy jednoczesnym budowaniu portfolio gier-usług.

GramTV przedstawia:

I tak w tym roku dostaliśmy już Saros od Housemarque, zaraz zaś na rynek trafi Marvel’s Wolverine od Insomniac Games. Z kolei w przyszłym roku możemy doczekać się np. God of War: Laufey od Santa Monica Studio oraz Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. Wygląda zatem na to, że pomimo niezmienionego dążenia, by podbić rynek gier-usług, Sony wciąż trzyma się gałęzi z napisem “single-player”. Chociaż owoce tego zbierać będą raczej głównie posiadacze PlayStation 5, bo nawet prezes firmy potwierdził, że w przypadku PC gracze będą mogli liczyć tylko na produkcje typu live-service.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/06/ps5-maker-admits-first-party-single-player-games-are-its-core-strength

Tagi:

News
Sony
single-player
raport
PlayStation 5
dokument
PS5
PlayStation Studios
raport finansowy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112