Gry single-player co roku. Sony zdradza plan dla PlayStation Studios

Od wielu tygodni trwają rozważania na temat filozofii, jaką zamierza obrać Sony. Gdy single czy multiplayer? Wydania na PC czy tylko na PlayStation 5?

Nieco światła w niektórych kwestiach rzuca nowy raport finansowy Japończyków. Co z niego wynika? Gry single-player każdego roku – w to celuje Sony Wiemy już, że mimo wcześniejszych kosztownych porażek Sony nie rezygnuje bynajmniej z rynku gier-usług. Co więcej, prezes japońskiego giganta przyznał nawet, że firma chce ożywiać rynek poprzez gry-usługi. Co zatem z produkcjami dla jednego gracza? Jeżeli wierzyć słowom, które padają w raporcie finansowym, producent PlayStation 5 również w tym aspekcie zamierza pozostać wydawniczo płodny. Założeniem jest bowiem wydawanie tego typu tytułów first party, a więc tworzonych przez studia wewnętrzne, będące częścią, PlayStation Studios, każdego roku. Brzmi ambitnie, ale wydaje się, że Sony już podąża tą ścieżką.

W rzeczonym raporcie możemy m.in. wyczytać: W odniesieniu do oprogramowania growego first-party od Sony, firma dąży do stworzenia stabilnej bazy przychodów poprzez regularne, coroczne wydawanie gier jednoosobowych, które tradycyjnie stanowiły jej główną siłę, przy jednoczesnym budowaniu portfolio gier-usług.

GramTV przedstawia:

I tak w tym roku dostaliśmy już Saros od Housemarque, zaraz zaś na rynek trafi Marvel’s Wolverine od Insomniac Games. Z kolei w przyszłym roku możemy doczekać się np. God of War: Laufey od Santa Monica Studio oraz Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. Wygląda zatem na to, że pomimo niezmienionego dążenia, by podbić rynek gier-usług, Sony wciąż trzyma się gałęzi z napisem “single-player”. Chociaż owoce tego zbierać będą raczej głównie posiadacze PlayStation 5, bo nawet prezes firmy potwierdził, że w przypadku PC gracze będą mogli liczyć tylko na produkcje typu live-service.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

