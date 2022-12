Komputery Actina z procesorami z serii AMD 5000 – dla każdego coś miłego

W dzisiejszym szybkim teście prezentujemy jeden z komputerów marki ACTINA oparty na procesorze AMD serii 5000. Czy to dobra propozycja dla niedzielnych i wymagających graczy? Sprawdzamy to! Seria komputerów ACTINA Corsair iCUE skierowana jest przede wszystkim do graczy, którzy chcą mieć możliwość w pełni zarządzać swoim komputerem. Nasi specjaliści od konfiguracji opracowali kolejną mocną maszynę, która wciągnie Cię w rozgrywkę – zapraszamy do oglądania!

Przypominamy również o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostawieniu łapki w górę (dzięki temu wiemy, że podobają Wam się nasze materiały na YouTubie!) oraz regularnym zaglądaniu do zakładki GRAMTV na naszej stronie, aby być na bieżąco z materiałami. Do zobaczenia w następnym materiale!