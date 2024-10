Gracze wybrali najlepszy tytuł na PlayStation we wrześniu. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Mamy do czynienia z kandydatem do Gry Roku?

Pod koniec każdego miesiąca na oficjalnym blogu PlayStation pojawia się ankieta, w której gracze mogą głosować na najlepszy tytuł, który ukazał się w danym miesiącu. Nie inaczej było z wrześniową edycją. Poznaliśmy już zwycięzcę, który według niektórych może kandydować do miana Gry Roku.

Astro Bot najlepszą grą na PlayStation we wrześniu

Jak przekazano za pośrednictwem wspomnianego wyżej bloga oraz mediów społecznościowych, najlepszą grą na PlayStation według graczy we wrześniu okazał się Astro Bot. Pod postem na platformie X nie brakuje komentarzy, że mamy do czynienia z kandydatem do Gry Roku. Team Asobi z pewnością może mieć powody do dumy.