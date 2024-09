Astro Bot zbiera fenomenalne recenzje. To najwyżej oceniana gra 2024 roku

Astro Bot ma wyższą średnią ocen m.in. od tak głośnych tytułów jak Final Fantasy VII Rebirth (92), The Last of Us Part II Remastered (90) czy Tekken 8 (90). Deweloperzy ze studia Team Asobi i firma Sony mają więc powody do zadowolenia. Gracze PlayStation 5 również powinni być usatysfakcjonowani, ponieważ w ich ręce trafia kolejny świetny tytuł.

Na koniec warto przypomnieć, że Astro Bot debiutuje dzisiaj – 6 września 2024 roku – wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Team Asobi, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Astro Bot - świetnej platformówki dla dużych i małych graczy!