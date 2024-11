Gracze ostrzą zęby na Infinity Nikki. Epic Games chwali się liczbą rejestracji

Produkcja sama w sobie jest dość nietypowa. Jak wspomniałem wyżej, w dużej mierze bazuje na relaksowaniu gracza. Oferuje więc spędzanie czasu z uroczymi zwierzętami, ich pielęgnację, łapanie owadów, spokojną przejażdżkę po torze przeszkód za pomocą Whimcycle, a także przebieranki. Tak, Nikki może zmieniać stroje, ale nie jest to jedynie aspekt wizualny. Inne rodzaje strojów to inne umiejętności bohaterki. Przykładowo specjalne odzienie „Bubbly” poprawia skoczność Nikki, pozwalając jej niemal unosić się w powietrzu.

Stylistyką i niektórymi mechanizmami gra wydaje się czerpać inspiracje z takich hitów jak Stardew Valley, Animal Crossing, a nawet The Legends of Zelda: Breath of The Wild. Krainy są bardzo malownicze, co faktycznie może uspokajać. Generalnie nastawcie się na raczej spokojną i powolną rozgrywkę, choć będzie tu opcja walki i oczyszczania wrogów.