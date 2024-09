Gracze okazują „ogromną, zdumiewającą” miłość do Croc: Legend of the Gobbos. Twórcy dziękują za wsparcie

Argonaut Games podzieliło się ostatnio szczerym komunikatem, umieszczonym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Deweloperzy podziękowali za „przytłaczające wsparcie” płynące od fanów Croc: Legend of the Gobbos, przyznając, że nie mogą doczekać się, aż oddadzą remaster w ręce graczy. Okazuje się, że entuzjaści tytułu okazali nie tylko wiele wsparcia, ale również miłości do gry.

Kiedy zaczęliśmy rozważać możliwość przywrócenia Croc: Legend of the Gobbos i ponownego uruchomienia Argonaut Games, zaczęliśmy badać, czy ludzie wciąż pamiętają lub, czy zależy im na tyle, by uzasadnić te działania. Szybko doszliśmy do wniosku, że tak, było warto i zabraliśmy się do pracy. To, co nie do końca do nas docierało, aż do naszego ogłoszenia na początku tego tygodnia, to ogromna, zdumiewająca, niesamowita miłość do Croc, a sądząc po komentarzach, także do kilku innych klasycznych gier Argonaut. – przekazali twórcy na platformie X.