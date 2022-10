Gracz kupił GeForce RTX 4090, a w pudełku znalazł nieprzyjemną niespodziankę

Jak podaje serwis PC Gamer, pewien gracz o pseudonimie NuclearInnardsBeep podzielił się na forum Reddit swoim niezbyt przyjemnym doświadczeniem podczas zakupu karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Po odebraniu paczki odkrył, że w środku – zamiast wspomnianego sprzętu – znajdują się… dwa kawałki metalu, których waga najprawdopodobniej miała jak najbardziej przypominać wagę prawdziwego GPU.

Kawałki metalu w pudełku zamiast karty RTX 4090

Sytuacja pogorszyła się, kiedy gracz zgłosił tę niecodzienną sprawę do sklepu Newegg, jego konto zostało bardzo szybko zablokowane. Redakcja serwisu PC Gamer zdradziła, że – niestety – takie rzeczy czasem się zdarzają, nawet w przypadku najnowszych sprzętów. Najczęściej jednak oszuści chcą zwracać karty, które nie są sprawdzane przez sklepy; wówczas w pudełku możemy znaleźć różne rzeczy. Tutaj jednak sytuacja jest o tyle ciekawa, że NuclearInnardsBeep zamówił GPU na premierę.

Redakcja odezwała się do sklepu i otrzymała potwierdzenie, że zablokowanie jest pierwszym krokiem w dochodzeniu, aby mieć pewność, że to klient nie oszukuje. Ostatecznie nie wiemy, jakim sposobem doszło do czegoś takiego, ale gracz otrzymał z powrotem swoje pieniądze – jest to całkiem spora kwota; w Polsce RTX 4090 został wyceniony przez samego producenta na 9399 złotych.