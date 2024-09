Gracz Baldur's Gate 3 utknął w pewnej lokacji na dobre. Błąd gry czy głupota?

Jak już zdążyliście się przekonać, Baldur's Gate 3 oferuje graczom ogromne możliwości. Grę można przechodzić na wiele sposobów, rzadko napotyka się przeszkody w postępie gry. Jednak jeden z graczy znalazł się w dość trudnej i zaskakującej sytuacji.

Gracz utknął w pokoju Nettie na wiele godzin

Dobrze znacie ten moment z rozgrywki. Po uzyskaniu dostępu do Emerald Grove napotykacie Nettie, uczennicę druida. Można jej wyznać, że jest się zarażonym pasożytem Illithid. Nettie reaguje na różne sposoby, w zależności od wybranej ścieżki dialogowej. W większości przypadków pozwala jednak odejść, jeśli gracz obieca wypić truciznę. Jeśli się jej odmówi, Nettie staje się wroga i zamyka drzwi. Po jej pokonaniu można zdobyć diadem, Klucz Starożytnych, który otwiera drzwi do pokoju. W ten oczywisty sposób można za pomocą klucza opuścić pokój. Można… jeśli się go przypadkowo nie wyśle do obozu. Co więc w sytuacji, jeśli klucz z własnej wini się traci?