Gra od twórców Genshin Impact ze znakomitym startem. Zenless Zone Zero przyciągnęło tłumy graczy

Genshin Impact i Honkai: Star Rail to dwa udane tytuły, za które odpowiedzialna jest firma miHoYo. Do portfolio dewelopera dołączyła kilka dni temu kolejna produkcja, która – jak się okazuje – przyciągnęła uwagę graczy. Darmowe RPG akcji nie tylko zebrało solidne oceny w serwisie Metacritic (80/100 na podstawie 18 opinii), ale może również pochwalić się ważnym kamieniem milowym pod względem liczby pobrań.

Oczywiście, aby spełnić oczekiwania wszystkich i naprawdę stać się miastem cudów, jesteśmy świadomi, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Zachęcamy wszystkich do przekazywania opinii i sugestii za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów. – czytamy w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Od momentu premiery, Zenless Zone Zero zostało pobrane na całym świecie 50 milionów razy. Miasto, które kiedyś istniało tylko w sferze nadziei i marzeń zespołu deweloperów, nigdy nie tętniło życiem tak bardzo jak teraz. Wasza cierpliwość i wsparcie sprawiły, że Nowe Eridu jest tym, czym jest dzisiaj.

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od twórców Zenless Zone Zero. Jak przekazali deweloperzy, produkcja została pobrana już ponad 50 milionów razy. Z tej okazji miHoYo przygotowało dla graczy upominek w postaci waluty do wykorzystania w grze – fani otrzymają 1600 jednostek Polychrome.

Twórcy przyznali również, że w kwestii Zenless Zone Zero „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”, w związku z czym zespół chętnie przyjmie uwagi i sugestie od graczy. Deweloperzy zaznaczyli także, że chcą skupić się w przyszłych aktualizacjach między innymi na wydajności gry oraz na wprowadzeniu wersji przeznaczonej do grania w chmurze.

Zenless Zone Zero zadebiutowało 4 lipca 2024 roku. Gra dostępna jest w modelu free-to-play na konsolach PlayStation 5, komputerach osobistych oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.

