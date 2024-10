Gra o kłamaniu pochłonęła tysiące graczy. Liar’s Bar cieszy się popularnością na Steamie

Produkcja nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. W najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 81 tysięcy osób. Ponadto Liar’s Bar cieszy się dobrymi ocenami – aż 88% z ponad 4 tysięcy recenzji jest pozytywnych.

Wkrocz do Liar's Bar, najbardziej pokręconego i ekscytującego miejsca w mieście. To nie jest zwykły pub – to siedlisko kłamstw, podstępów i gierek umysłowych. Usiądź przy stole dla czterech osób i zanurz się w najlepszą, pierwszoosobową, wieloosobową rozgrywkę online, gdzie spryt i oszustwo są kluczem do sukcesu. – brzmi opis gry.