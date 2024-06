Gothic w Wiedźminie 3. Górnicza Dolina odtworzona w grze CD Projekt RED

Za pomocą REDkit gracze przenoszą mapy z innych gier do Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Pod koniec maja CD Projekt RED udostępnił za darmo narzędzie modderskie REDkit, które pozwala na stworzenie większych i ambitniejszych modyfikacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Pierwsze ciekawe projekty już powstaną i jeden z fanów przeniósł Wyzimę z pierwszego Wiedźmina do finałowej odsłony serii o przygodach Geralta. Na tym pomysłowość graczy się nie skończyła i swoimi pracami pochwalili się autorzy modów, którzy pracują nad odtworzeniem Górniczej Doliny z Gothica 1 i Gothica 2 do Wiedźmina 3.

Wiedźmin 3 – gracze przenieśli światy z Gothica i Gothica 2 do gry CD Projekt RED

Moder o pseudonimie damian3k rozpoczął projekt przenoszący mapę z pierwszej części Gothica do gry CD Projekt RED. Przed kilkoma dniami pochwalił się pierwszym filmem, na którym zaprezentował Stary Obóz. Tekstury są niskiej rozdzielczości, a domy całkowicie puste, pozbawione jakichkolwiek obiektów, ale to dopiero początek prac.