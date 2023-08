Gothic 2: Dzieje Khorinis anulowane. Twórcy poinformowali o zamknięciu projektu

Gothic II: Dzieje Khorinis zapowiadało się naprawdę świetnie. Prace nad projektem trwały już od dłuższego czasu, a na początku 2021 roku udostępniono dość obszerne nagranie, w którym zaprezentowano postępy nad modyfikacją. Ostatecznie jednak filmik okazał się ostatnią aktualizacją dotyczącą projektu. W maju bieżącego roku doszło do wycieku plików, zaś gracze, którzy pobrali dane i uruchomili roboczą wersję Dziejów Khorinis stwierdzili, że projekt jest daleki od ukończenia i nie wygląda zbyt dobrze. Później już wszystko zaczęło się sypać.

Pożegnanie i ostatnie informacje o stanie projektu

Zespół Dzieje Khorinis podjął decyzję o zaprzestaniu prac nad modyfikacją oraz pożegnaniu się z fanami. Z tego miejsca chcemy wyjaśnić przyczyny tej decyzji oraz podkreślić parę spraw.

Podstawową przyczyną o zaprzestaniu prac jest brak komunikacji z byłym głównym koordynatorem projektu, który zajmował się między innymi przygotowaniem dubbingu. Nie otrzymaliśmy w 100% pewnej odpowiedzi czy dubbing zostanie nagrany, więc założyliśmy, że nie można na to liczyć. Również niejasna jest sprawa niewielkich ilości nagrań "nestorów", którzy już odeszli. Dzieje Khorinis bez obiecanego "oryginalnego" dubbingu nie mają sensu. Żałujemy także, że nagrania nestorów nie zostaną zaimplementowane do modyfikacji. Mamy jednak nadzieję, że właściciel praw autorskich będzie w stanie pozytywnie je wykorzystać.

Jakiś czas temu podjęliśmy decyzję o zredukowaniu części „Vaduz” (DK 1) i połączeniu jej z Khorinis (DK 2), aby zwiększyć szansę na przygotowaniu dubbingu do obu planowanych wcześniej części modyfikacji. Ze względu na niejasny stan dubbingu oraz zbyt wiele problemów w projektowaniu scenariusza nie byliśmy w stanie określić jasnego kierunku działania. Czas od marca tego roku do sierpnia poświęciliśmy na poprawki scenariusza i projektowanie dalszej części fabuły (Khorinis).

Błędem ze strony zespołu było prowadzenie nadmuchanego PR, które rozbudziły w graczach nadzieję na ambitny projekt z gwiazdorską obsadą. Wiele projektów modyfikacji do Gothica upadło z powodu braku motywacji i tutaj jest podobnie, lecz chcemy, aby było dla Was jasne to, że brak motywacji wyniknął ze złego zarządzania, którego nikt nie ma już siły naprawiać. PRZEPRASZAMY wszystkich fanów oczekujących na modyfikację, ślących nam dobre czy gorzkie, ale konstruktywne słowo oraz wszystkich wspierających finansowo na kanale Youtube.

Z tego miejsca chcielibyśmy pogratulować też sukcesu ekipie Gothic II Kroniki Myrtany, Ekipie, która przekuła prawdziwa pasję w coś, co faktycznie powstało, a co było początkowo okupione niezrozumieniem ze strony fandomu. Cieszymy się, że udało im się przetworzyć to w dobrego moda, która zainteresowała społeczność Gothica na tyle, że są głodni ich więcej.

Kłaniamy się więc nisko, żegnamy i idziemy w swoją stronę. DK 2008-2023.

Pozdrawiamy, zespół Dzieje Khorinis.