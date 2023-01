Tryb incognito w Google Chrome wreszcie zostanie ulepszony w wersji na Androida

Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, sesje w trybie incognito w przeglądarce Google Chrome na urządzeniach z systemem iOS mają dostęp do opcjonalnego zabezpieczenia w postaci biometrii. Funkcja ta istnieje już od jakiegoś czasu, aczkolwiek na jej brak narzekają posiadacze urządzeń z systemem Android. I to właśnie dla nich mamy dziś dobrą wiadomość.

Przydatna funkcja w Google Chrome na Androidzie

Jak podaje serwis Phone Arena, Google ogłosiło, że funkcja już niedługo pojawi się także na Androidzie (niestety, nie otrzymaliśmy konkretnego terminu). Aby ją włączyć, będzie trzeba wejść w ustawienia przeglądarki, a następnie przejść do karty Prywatność i bezpieczeństwo, gdzie znajdziemy opcję Blokuj karty incognito, gdy zamkniesz Chrome. Uzyskanie ponownego dostępu do tych kart najpewniej będzie wymagać uwierzytelnienia za pomocą pinu lub biometrii.